На М-10 краном переворачивают грузовик — движение затруднено

Эвакуация автомобиля - и его груза - продолжается и сейчас. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Эвакуация автомобиля - и его груза - продолжается и сейчас. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Автомобили, ехавшие в Санкт-Петербурга, перевели на полосу безопасности.

В Ленинградской области ДТП привело к пробкам на трассе М-10, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-запад”. Грузовой автомобиль перевернулся и перегородил дорогу.

Авария произошла около 7 утра в субботу 20 апреля на км 654+850. Никто не пострадал, но движение в Санкт-Петербурга пришлось перевести на полосу безопасности. На место прибыли специалисты, оценили ситуацию — в конце концов, на место прибыл грузовой эвакуатор. Упавший грузовик поднимали с помощью крана с 13:15 — и к двум часам операцию завершили.

Сама эвакуация еще не закончилась — специалисты обсуждают, как доставить фуру в сервис и что делать с грузом, который оказался на дороге в Санкт-Петербург. В ФКУ Упрдор подчеркнули, что к ним, как к компании, которая обслуживает дорогу, претензий по этому ДТП нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге после ДТП на Дунайском пришлось вызывать МЧС.