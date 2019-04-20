В Петербурге ограбили и избили протестантского пастора

Один из самых богатых протестантских пасторов в России и станах ближнего зарубежья Дмитрий Шатров повергся нападению грабителей.

Преступление произошло в ночь на 19 апреля около половины третьего. В дом проникли четверо неизвестных с Максами на лицах. Они перебрались через забор участка, расположенного на улице ленинградской Поселка Песочное. Грабители разбили стеклянную входную дверь и проникли в дом, пишет 78.ru.

В доме злоумышленники наткнулись на 50-летнего старшего пастора миссии «Благая весть». Она угрожали ему предметами, похожими на пистолеты, и связали Шатрова по рукам и ногам при помощи скотча.

Из дома были украдены иностранная валюта в размере более 3 тысяч евро, 15 тысяч рублей, драгоценности, банковские карточки, планшет.

Пострадавший оценил ущерб в 550 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Шатров надеется, что злоумышленники будут задержаны, потому что он хочет лично сказам им, что прощает их, пишет Lenta.ru.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро.