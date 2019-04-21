В Ленобласти артиллеристы ЗВО потренировались в управлении огнем

Было израсходовано более 1000 боеприпасов Фото: Pixabay
Было израсходовано более 1000 боеприпасов Фото: Pixabay

В Ленинградской области на полигоне «Лужский» прошли учения военнослужащих ЗВО. В них участвовали порядка 200 артиллеристов и свыше 50 единиц военной техники. Во время тренировок по управлению огнем артиллерии было израсходовано более тысячи боеприпасов.

Практические упражнения по стрельбе проводились на полигоне «Лужский» в Ленобласти. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и реактивных систем залпового огня «Ураган» отрабатывали поражение условного противника, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Во время мероприятий использовались средства, которые позволяют в сжатые сроки корректировать огонь. С помощью средств оптико-электронной, радиолокационной и звуковой артиллерийской разведки была реализована концепция разведывательно-огневого контура.

Отмечается, что военнослужащие ЗВО израсходовали более тысячи боеприпасов для ствольной артиллерии и ракет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 5 тысяч человек отобраны для службы в «элитных» войсках ЗВО.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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