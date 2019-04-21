В Гватемале обнаружена самая крупная мастерская по изготовлению статуэток

Находку сделали в мае 2018 года Фото: Pixabay
Находку сделали в мае 2018 года Фото: Pixabay

В центральной Гватемале археологи нашли крупнейшую мастерскую по созданию статуэток в Мезоамерике. Работы в ней велись в 750–900 годах нашей эры. О находке ученые сообщили во время 84 ежегодной конференции Американского археологического общества в Альбукерке.

На древние статуэтки и формы для статуэток в мае 2018 года случайно наткнулись рабочие во время раскопок массивного кургана, расположенного на окраине города Кобан в Центральной Гватемале. На место пригласили археологов под руководством профессора Брента Вудфилла из Университета Уинтропа. Они опознали артефакты майя и приступили к раскопкам, сообщает N+1.

Всего найдено свыше 400 фрагментов курильниц, статуэток, пресс-форм для их изготовления, а также порядка тысячи керамических черепков.

Как полагают ученые, мастерская работала в 750–900 годах нашей эры, задолго до образования крупных городов майя.

Есть мнение, что лидеры майя дарили эти статуэтки своим союзникам и подданным для укрепления важных политических и экономических связей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые восстановили облик собаки каменного века.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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