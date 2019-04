В Гватемале обнаружена самая крупная мастерская по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале археологи нашли крупнейшую мастерскую по созданию статуэток в Мезоамерике. Работы в ней велись в 750–900 годах нашей эры. О находке ученые сообщили во время 84 ежегодной конференции Американского археологического общества в Альбукерке.

На древние статуэтки и формы для статуэток в мае 2018 года случайно наткнулись рабочие во время раскопок массивного кургана, расположенного на окраине города Кобан в Центральной Гватемале. На место пригласили археологов под руководством профессора Брента Вудфилла из Университета Уинтропа. Они опознали артефакты майя и приступили к раскопкам, сообщает N+1.

