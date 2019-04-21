В Гватемале обнаружена самая крупная мастерская по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале археологи нашли крупнейшую мастерскую по созданию статуэток в Мезоамерике. Работы в ней велись в 750–900 годах нашей эры. О находке ученые сообщили во время 84 ежегодной конференции Американского археологического общества в Альбукерке.

На древние статуэтки и формы для статуэток в мае 2018 года случайно наткнулись рабочие во время раскопок массивного кургана, расположенного на окраине города Кобан в Центральной Гватемале. На место пригласили археологов под руководством профессора Брента Вудфилла из Университета Уинтропа. Они опознали артефакты майя и приступили к раскопкам, сообщает N+1.

Всего найдено свыше 400 фрагментов курильниц, статуэток, пресс-форм для их изготовления, а также порядка тысячи керамических черепков.

.@NewsfromScience will have an update on the @SAAorg harassment story soon. But in the meantime, did you know that good and interesting science also happened there? Here’s one example, about the largest Maya figurine workshop discovered to date! https://t.co/P2x9EoLiNg — Lizzie Wade (@lizzie_wade) 18 апреля 2019 г.

Как полагают ученые, мастерская работала в 750–900 годах нашей эры, задолго до образования крупных городов майя.

Есть мнение, что лидеры майя дарили эти статуэтки своим союзникам и подданным для укрепления важных политических и экономических связей.

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