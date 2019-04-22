За плохие отзывы граждан о госуслугах чиновников начнут увольнять

Оценку можно будет поставить с помощью смс Фото: Pixabay

Оценку можно будет поставить с помощью смс Фото: Pixabay

Руководителей территориальных органов власти, глав ПФР, МФЦ, фондов соцстрахования и обязательного медицинского страхования будут увольнять или выплачивать им премии. Решение будут приниматься после оценки качества предоставленных госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на приказ Минэкономразвития.

У россиян, получивших государственную услугу, появится возможность оценить ее по пятибальной шкале. По результатам этих показателей будет приниматься решение о вознаграждениях или взысканиях с чиновников. Оценку можно будет поставить с помощью смс.

От одного до трех баллов будет считаться отрицательной оценкой, а четыре и пять — положительной. Оценить можно будет время ожидания в очереди, вежливость работников, доступность информации об услугах.

Отмечается, что если учреждение будет набирать меньше 87% положительных оценок — будет проведена служебная проверка, по результатам которой руководителя могут уволить.

Закон начнет действовать с 1 июля.

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