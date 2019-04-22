В Мариинскую больницу привезли сибиряка с ножевым ранением

Двое мужчин поссорились в хостеле на Перекупном и один достал нож.

В центре Петербурга драка между двумя постояльцами хостела закончилась ножевым ранением, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 22 апреля. Двое мужчин поссорились в хостеле на Перекупном переулке Санкт-Петербурга в субботу 20 апреля. Один из них достал нож — в итоге из Центрального района Петербурга госпитализировали пострадавшего с колото-резаным ранением живота.

Уже в Мариинской больнице выяснилось, что мужчина приехал в Санкт-Петербург из Иркутской области. Медики передают, что он пьян. О его состоянии ничего точного не сообщают — но по предварительной информации его жизнь вне опасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Владимирском проспекте Санкт-Петербурга из автомобиля вырезают таксиста.