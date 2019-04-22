Таксиста вырезают из машины на Владимирском проспекте

Автор записи в соцсети считает, что машина ремонту не подлежит. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Автор записи в соцсети считает, что машина ремонту не подлежит. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Автомобиль влетел в дорожный знак и потерял половину капота.

На Владимирском проспекте Петербурга такси влетело в дорожный знак, сообщили очевидцы в социальной сети утром в понедельник 22 апреля.

К месту подъехали две пожарные машины: вероятно, водителя придется вырезать из искореженного автомобиля. В ГУ МЧС Петербурга информацию пока не подтвердили.

Причины ДТП не уточняются — заморозков ночью не было и дороги не скользкие. Пока что данные о состоянии водителя и его пассажиров нет. Машина в ужасном состоянии — судя по фотографиям, она потеряла полкапота. Автор записи в социальной сети считает, что автомобиль не подлежит ремонту, но другие пользователи его мнения не разделяют, заявляя, что по Санкт-Петербургу ездят машины, прошедшие через куда более серьезные аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Хошимина автобус столкнулся с Hyundai.