Любовь Успенскую госпитализировали в одну из московских больниц

Популярную российскую певицу Любовь Успенскую госпитализировали в Москве. Концерт, который должен был состояться сегодня, 22 апреля, пришлось отменить.

Как сообщает источник из окружения артистки, сейчас Успенская находится под присмотром медиков. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена была отменить свой концерт в Барнауле, запланированный на сегодня.

Параллельно в СМИ поступают противоречивые сведения о состоянии певицы. По данным РИА Новости, Успенская чувствует себя хорошо, а выступление отложили «по техническим причинам».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Быков пообещал вскоре выйти в эфир.

Публицист Дмитрий Быков, выйдя из комы, отправил главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову сообщение, в котором пообещал скоро вернуться в эфир.