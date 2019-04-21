Дмитрий Быков пообещал вскоре выйти в эфир

Писатель Дмитрий Быков отправил сообщение главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, в котором пообещал скоро вернуться в эфир.

Венедиктов процитировал полученное сообщение в свою аккаунте в Twitter. Быков сообщил ему, что полный процесс реабилитации займет некоторые время, однако он вернется при первой же возможности. Кроме того, писатель выразил благодарность тому, что Венедиктов ставит повторы программ Быкова.

«Я скоро вернусь», — пишет Дмитрий Быков.

Писатель является ведущим программы «Один», которая выходит на «Эхе Москвы». Кроме того, он выступает в роли одного из героев программы «Особое мнение».

Быков попал в больницу 16 апреля, когда находился в Уфе. Уже спустя два дня его переместили в московскую клинику. Причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания, которое врачи называют «токсический синдром», пишут Ведомости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жена Дмитрия Быкова злится на СМИ из-за публикаций слухов о диагнозе мужа.