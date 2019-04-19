Жена Быкова злится на СМИ

Дмитрий Быков. Фото: Википедия
Дмитрий Быков. Фото: Википедия

Ирине Лукьяновой не нравится, что журналисты позволяют себе публиковать слухи о диагнозе ее супруга.

Об этом стало известно 19 апреля. С критиков в стороны прессы жена Дмитрия Быкова выступила на своей странице в Facebook. Она напомнила, что есть понятие о врачебной тайне. Лукьянова сразу четко дала понять, что не хочет рассказывать о причинах ухудшения здоровья ее мужа. Супруге писателя не нравится, что СМИ придумывают каждый день новые версии – кто-то пишет об инфаркте, а кто-то о тяжелом сепсисе. Лукьянова уверена, что вскоре все спишут на «родильную горячку».

Жена Быкова убеждена, что диагноз мужа не должен никого волновать.

Напоминаем, что Дмитрию Быкову стало плохо по пути в Уфу – он летел туда на выступление. Его госпитализировали по неизвестной причине, а затем доставили в Москву.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дмитрия Быкова перевезли лечиться в Москву. Он находился в этот момент в медикаментозном сне. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
госпитализация Дмитрий Быков
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