Дмитрия Быкова перевезли лечиться в Москву

Дмитрий Быков. Фото: Википедия
Дмитрий Быков. Фото: Википедия

Писатель находится в медикаментозном сне.

Об этом стало известно 18 апреля. Самолет сел в столице поздно вечером, полет прошел хорошо, передает ТАСС, ссылаясь на Дмитрия Муратова. О транспортировке Дмитрия Быкова также рассказывал Алексей Венедиктов, который отметил, что на борту присутствовали врачи и жена писателя. Состояние Быкова оценивается как тяжелое, но стабильное. Есть надежда, что ему смогут помочь столичные специалисты.

Напоминаем, что писателя госпитализировали после того, как ему стало плохо по пути в Уфу. Туда он летел, чтобы выступить перед читателями, но встреча так и не состоялась. До сих пор неясно, что случилось с Быковым. Уточняется, что врачи считают, что инсульта не было – до этого разные источники предполагали, что ухудшение здоровья связано именно с нарушением кровообращения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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