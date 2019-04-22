Оздоровительные лагеря Ленобласти готовятся к приёму школьников

Работающие родители получат компенсацию в размере 70% от общей стоимости путевки Фото: pixabay

Работающие родители получат компенсацию в размере 70% от общей стоимости путевки Фото: pixabay

В Ленинградской области детские оздоровительные лагеря находятся «на низком старте» перед открытием первой смены. Грядущем летом они готовятся принять около 93, 5 тысячи школьников.

На территории региона планируется открыть порядка тысячи организаций детского отдыха и оздоровления: лагеря с дневным пребыванием, загородные и круглосуточные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Отмечается, что отдыху детей с особыми потребностями будет уделено особое внимание. Специально для них создали воспитательные программы с учетом индивидуальных особенностей и предоставлением соответствующих условий.

Все организации детского отдыха имеют профильную направленность: техническую, естественнонаучную, спортивную, художественную, туристско-краеведческую, военно-патриотическую.

Приоритетными направлениями воспитательной работы стали Год театра в России и Год здорового образа жизни в Ленобласти.

Цена путевки в этом году составит 22, 7 тыс. рублей. Работающим родителям будет выплачена компенсация в размере 70%, то есть 15, 9 тыс. рублей (отдых обойдётся в 6, 8 тыс. рублей). Опекуну или приемному родителю предоставляется 100% компенсация.

На реализацию оздоровительной компании из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в этом году выделили 800 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Ленобласти проведут конкурс на формирование кадрового резерва.