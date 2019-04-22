СМИ сообщили о краже картины Левитана за 2 миллиона

Речь идет о работе “Летний пейзаж. Пашня”, которую художник выполнил в 1890-ые.

В Москве украли картину Исаака Левитана за 2 млн рублей, сообщает Рен ТВ со ссылкой на полицию 22 апреля. Речь идет о работе “Летний пейзаж. Пашня”.

Стоимость работы составляет свыше 2 млн рублей. Как сообщил телеканалу глава Центра экспертизы Третьякова Алексндр Чваль, он отдал картину женщине по расписке, а теперь оказалась у неизвестных лиц, которые пропадают ее с молотка.

Сейчас правоохранительные органы Москвы начали проверку по происшествию. Официального подтверждения пропажи пока нет.

Левитан написал “Летний пейзаж. Пашню” с конца 1880-ых по 1890-ые.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Русский музей выпустил сувениры с украденной картиной Куинджи. В январе в Третьяковской галерее украли “Ай-Петри. Крым”, позже похитителя задержали.