Беглов поручил навести в садоводствах порядок

Необходимо сделать все возможное, чтобы привести петербургские садоводства в порядок. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил в ходе совещания городского правительства.

Действующий градоначальник также отметил, что особое внимание нужно уделить местным больницам, чтобы дачники, при необходимости, могли оперативно получить первую помощь.

Помимо этого, на совещании был поднят вопрос о пожарной безопасности в садоводствах. Врио губернатора попросил правительство подойти к решению затронутых вопросов со всей серьёзностью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов обсудил с петербуржцами проект «Родной район» .

Проект позволит горожанам повлиять на решения городского правительства по вопросам благоустройства городской среды. Масштабный опрос общественного мнения проводится с 15 апреля по инициативе главы Северной столицы.