Беглов поручил навести в садоводствах порядок

Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора
Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора

Необходимо сделать все возможное, чтобы привести петербургские садоводства в порядок. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил в ходе совещания городского правительства.

Действующий градоначальник также отметил, что особое внимание нужно уделить местным больницам, чтобы дачники, при необходимости, могли оперативно получить первую помощь.

Помимо этого, на совещании был поднят вопрос о пожарной безопасности в садоводствах. Врио губернатора попросил правительство подойти к решению затронутых вопросов со всей серьёзностью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов обсудил с петербуржцами проект «Родной район» .

Проект позволит горожанам повлиять на решения городского правительства по вопросам благоустройства городской среды. Масштабный опрос общественного мнения проводится с 15 апреля по инициативе главы Северной столицы.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов заседание правительство петербурга садоводство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Порошенко еще не ушел, но обещал вернуться
«Технологический институт» вновь работает после проверки
Петербуржец, который устроил поджог из ревности, отсидит 19 лет
Беглов поручил навести в садоводствах порядок
«Метрострой» не получит от властей Петербурга 850 миллионов рублей
Петербурженка угодила под колеса машины на парковке ТК Платформа
Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня
Застройщик ЖК «Щеглово парк» хочет признать себя банкротом