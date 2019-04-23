Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в граждан из травмата

Фото: pixabay.com 
Фото: pixabay.com 

В Центральном районе Петербурга полиция задержала мужчину, стрелявшего в рабочих из окна собственного дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 апреля из окна квартиры, расположенной в доме на улице 2-Советская, 33-летний злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону четырех молодых гражданин из травматического пистолета.

Мужчины от 24 до 27 лет осуществляли фасадные работы и случайно повредили стеклопакет злоумышленника, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. По данному факту проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. На него составлен административный протокол по факту стрельбы из оружия в не отведенных для этого местах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по дороге из ночного клуба на петербурженку напал грабитель.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти спб стрельба травмат травматическое оружие
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