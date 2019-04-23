Спасенный в Кировске нерпенок проходит обучающий курс по поеданию рыбы

Нерпенок уплетает рыбку за обе щеки Фото: скриншот видео
Нерпенок уплетает рыбку за обе щеки Фото: скриншот видео

Специалисты Центра реабилитации морских млекопитающих выхаживают спасенных тюленят. Один из них учится правильно есть рыбу. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Нерпенок должен научиться правильно располагать рыбку во рту и правильно ее заглатывать.

Практические занятия по поеданию пищи представители Фонда запечатлели на видео и опубликовали на своей официальной странице в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как спасенный в Кировске детеныш нерпы с аппетитом уплетает рыбешек одну за другой.

По словам специалистов, необходимо научить тюленей есть быстро и много. Если дать им возможность долго мусолить одну рыбину, то темпы выращивания пациентов резко снизятся.

В воде наши малыши не могут самостоятельно учиться брать рыбу, так как долго плавать они еще не в состоянии,

— пояснили .

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что волонтеры нашли серого тюлененка, ползающего по лесу под Петербургом.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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