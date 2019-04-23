Расселение коммуналок в Петербурге затянется еще на тридцать лет

На 2018 год в коммунальных квартирах Петербурга проживает 600 тыс. человек -- то есть девятая часть горожан. Фото: Pixabay
На 2018 год в коммунальных квартирах Петербурга проживает 600 тыс. человек -- то есть девятая часть горожан. Фото: Pixabay

В Петербурге сейчас 81 тыс. семей живет в 70 тыс. коммуналках и ждёт расселения. Жители города недовольны тем, что программа по расселению реализуется медленно и тем, что расселенные комнаты покупают мигранты.

Проблеме петербургских коммуналок уже более 100 лет — они появились в Северной столице в 1917 году. В 2007 году в Петербурге стартовала целевая программа «Расселение коммунальных квартир». По ней за последние 10 лет удалось расселить 47 тыс. коммунальных квартир. Остается ещё 70 тыс., сообщили в Жилищном комитете Петербурга.

Согласно данным Жилищного комитета, на учете по расселению или улучшению жилищных условий сейчас стоит 81 тыс. семей. Не стоят на учете в 2018 году, но живут в коммуналках, по данным первого заместителя председателя Жилищного комитета в Санкт-Петербурге Марины Орловой, примерно еще 150 тыс. семей. Всего же, по словам Марины Орловой, в Петербурге около 600 тыс. человек живут в коммуналках, а это одна девятая часть всего городского населения.

Таким образом, в петербургских коммуналках сейчас живет 230 тыс. семей. Из них только 81 тыс. стоит на учёте – это 70 тыс. коммунальных квартир. Эти 70 тыс. квартир властям предстоит расселить или улучшить в них условия.

Петербуржцы в соцсетях постоянно обсуждают тему расселения коммуналок. Так, например, на странице СПб ГБУ «Горжилобмен» в соцсети «ВКонтакте» с января 2016 года по сегодняшний день появилось 37 063 сообщений. Все вопросы, ответы и жалобы касаются программы расселения. Некоторые пишут, что стоят на очереди уже давно – с 2007 года, с 2012 – и движков нет. Многие, напротив, отмечают, что успешно и быстро прошли процесс расселения.

Это подтверждается петербуржцами и в сети «Яндекс. Район». В 2015 году была принята поправка к закону, согласно которой приоритетное право на расселение получают те, кто стоят на учете более 15 лет. Но одна пользовательница пишет, что стоит на учете уже 28 лет и почему-то эта программа её до сих пор не коснулась. Другой петербуржец рассказывает, что стоит на учёте с 1991 года, то есть тоже почти 30 лет. В 2018 году ему дали сертификат для покупки квартиры на 456 тыс. рублей. Пользователь недоумевает, как на такие «копейки» можно что-то купить.

В противовес этому некоторые пишут, что успешно расселялись сами или их знакомые. Например, многодетная семья стояла пять лет в очереди и на шестой получила трехкомнатную квартиру, уехав из коммуналки, отмечает петербуржец. Еще четыре семьи, по словам рассказчика, уже через год после подачи заявки получили сертификат на расселение.

Но есть и другая сторона – желание или нежелание покинуть родную квартиру. Так, один пользователь замечает, что жители коммуналок Фрунзенского, Адмиралтейского и Центрального районов не готовы прощаться с жильем и готовы переехать разве что во дворец. Это мнение опровергает петербурженка, которая рассказывает, что после расселения коммуналки решила и вовсе переехать из города в Пушкин – теперь она живет здесь и не жалеет.

Многие пользователи пишут, что в расселении коммуналок нет особого смысла. Потому что зачастую комнаты выкупают мигранты. Это повсеместно в старых домах, отмечают петербуржцы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на стене петербургской коммуналки сохранилась старинная роспись.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
жилищный комитет коммуналки расселение коммунальных квартир
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