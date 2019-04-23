В Петербурге задержаны двое мужчин, сломавших нос прохожему

Мужчину госпитализировали в больницу Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
Мужчину госпитализировали в больницу Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Выборгском районе Петербурга задержали двоих злоумышленников, покалечившие прохожего.

Как стало известно Gazeta.SPb, 21 апреля около 5 часов утра наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержал двоих мужчин 33 и 35 лет.

Между задержанными и 35-летним прохожим возникла ссора на Ломовской улице, 10, в результате которой злоумышленники нанесли последнему телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Очевидцы потасовки позвонили в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нападавших.

Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №3. Медики выявили у него множественные ушибы и перелом носа. Задержанных передали сотрудникам 19 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по дороге из ночного клуба на петербурженку напал грабитель.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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