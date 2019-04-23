Беглов разграничил полномочия органов власти в сфере регулирования земельных отношений

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в региональный Закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере регулирования земельных отношений на территории Санкт-Петербурга». Об этом сообщает администрация города.

Документ разграничивает отнесенное Земельным кодексом к компетенции органов местного самоуправления полномочие по установлению публичного права ограниченного пользования чужим земельным участком и относит его к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга.

Право ограниченного пользования чужим земельным участком устанавливается в целях обеспечить государственные или муниципальные нужды.

Также поправки призваны помочь горожанам, которым необходимо где-то разместить склад строительных материалов или временных вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры, и т.д.).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов подписал изменения в закон о грантах общественным объединениям.