Путин прибыл в Петербург с рабочим визитом — в городе транспортный коллапс

Владимир Путин примет участие в ряде торжественных мероприятий. Фото: https://pixabay.com
Владимир Путин примет участие в ряде торжественных мероприятий. Фото: https://pixabay.com

Буквально несколько минут назад самолет президента приземлился в Северную столицу. Президент России планирует провести в городе ряд рабочих встреч.

Петербургские водители уже сообщают о транспортном коллапсе в городе. Так, по информации “Яндекс. Пробки”, уже стоит Пулковское шоссе. Помимо этого, в городе планируют перекрыть ряд улиц. Какие именно улицы будут перекрыт пока неизвестно. Президент России проведет два дня в Петербурге.

Владимир Путин примет участие в ряде торжественных мероприятий и проведёт несколько заседаний, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, путин посетит завод “Северная верфь”, где пройдет церемония закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ России. В рамках рабочего визита, Путин планирует также посетит Суворовское училище и заседание совета Русского географического общества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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