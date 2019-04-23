Путин прибыл в Петербург с рабочим визитом — в городе транспортный коллапс

Буквально несколько минут назад самолет президента приземлился в Северную столицу. Президент России планирует провести в городе ряд рабочих встреч.

Петербургские водители уже сообщают о транспортном коллапсе в городе. Так, по информации “Яндекс. Пробки”, уже стоит Пулковское шоссе. Помимо этого, в городе планируют перекрыть ряд улиц. Какие именно улицы будут перекрыт пока неизвестно. Президент России проведет два дня в Петербурге.

Владимир Путин примет участие в ряде торжественных мероприятий и проведёт несколько заседаний, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, путин посетит завод “Северная верфь”, где пройдет церемония закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ России. В рамках рабочего визита, Путин планирует также посетит Суворовское училище и заседание совета Русского географического общества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня.