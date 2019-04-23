Путин и Шойгу заложили два новых фрегата на «Северной верфи»

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в церемонии закладки двух кораблей. Мероприятие прошло на заводе «Северная верфь» в Петербурге 23 апреля.
Новые корабли – два серийных фрегата проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Оба корабля предназначены для ведения боевых действий.
Глава России водрузил памятную доску на фрегат «Адмирал Амелько». Почетный знак на второй военный корабль установили вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров.
По окончанию церемонии участники посмотрели на процесс стыковки блоков корпуса корвета «Меркурий», построенного в рамках проекта 203856.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин прибыл в Петербург с рабочим визитом — в городе транспортный коллапс.