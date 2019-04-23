Кержаковы официально развелись

С 2031 года футболист будет выплачивать уже четверть своего дохода. Фото:https://www.instagram.com/milana_tulpanova/

С 2031 года футболист будет выплачивать уже четверть своего дохода. Фото:https://www.instagram.com/milana_tulpanova/

Брак был расторгнут сегодня Петроградским районным судом. Суд также установил, с кем останется сын.

Во вторник, 23 апреля, Петроградский райсуд расторг брак Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судебным решением было постановлено, что сын бывших супругов останется с матерью. Кержаков в свою очередь будет выплачивать алименты. До совершеннолетия сын будет получать 1/6 от заработка Кержакова. С 2031 года, сообщает пресс-служба, футболист будет выплачивать уже четверть своего дохода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший игрок петербургского футбольного клуба “Зенит” Александр Кержаков решил мирно отдать опеку над сыном Милане Тюльпановой. Он заявил, что ситуация заходит слишком далеко и это может негативно повлиять на ребенка.