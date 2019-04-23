В Эрмитаже девушке провела экскурсию собака-поводырь

Девушка смогла погулять по
Девушка смогла погулять по "Эрмитажу" и узнать побольше о его экспонатах. Фото: hermitagemuseum.org

Такое произошло в музее впервые.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. В одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга состоялась необычный мастер-класс. В его рамках сотрудникам «Эрмитажа» рассказали, как правильно обращаться с незрячими посетителями музея.

Во вторник по залам Зимнего дворца уже прогулялась Наталья Кузнецова со своим лабрадором, которого зовут Флай. Собака провела девушку по экспозиции, а сотрудники внимательно следили за тем, чтобы все шло по плану, и никто в итоге не пострадал.

На фотографиях видно, как незрячая девушка внимательно слушает экскурсовода, а ее пес смирно в это время стоит. Подобные эксперименты будут проводиться и дальше, чтобы у каждого петербуржцы была возможность ознакомиться с культурным наследием города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что туристка из Швейцарии разбила голову в Эрмитаже – она случайно упала и ударилась о колонну.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
экскурсия эрмитаж
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