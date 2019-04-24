Семь правил прогулок по каналам и рекам Петербурга

Билет на водную экскурсию можно купить в интернете, в кассе или на причале. Фото: pixabay.com

Билет на водную экскурсию можно купить в интернете, в кассе или на причале. Фото: pixabay.com

В Петербурге запустили сезон водных экскурсий. Прогулки по рекам и каналам будут особенно привлекательны на майские праздники – в этом году выходные затянутся на девять дней.

С учетом того, что 7% Петербурга — это вода, есть экскурсии на любой вкус – дневные, ночные, индивидуальные, с фуршетом, с салютом, обзорные. Но для каждой действуют примерно одинаковые правила.

Чтобы водная экскурсия по Петербургу запомнилась только хорошим, стоит знать эти вещи:

Экономия на билете

На билете можно сэкономить, если покупать его заранее – на сайте туристической компании. Например, «Нева Река» даёт 10% скидки, если позаботиться о билете заблаговременно. И стоит помнить, что билеты на водные экскурсии, как правило, стоят дешевле, если их покупать не в праздничный день и не в сезон (Белых ночей), а хотя бы за несколько недель до события.

Где покупать билет

Кроме официальных сайтов туристических компаний, которые организуют экскурсии по воде – а таких очень много – билет можно приобрести на причалах. Чаще всего водными прогулками торгуют на набережных у Зимнего дворца, у «Дома книги». Зазывалы стоят на Аничковом мосту и других пересечениях Невского проспекта с реками и каналами. Экскурсию с рук взять, конечно, можно. Зазывают вполне себе адекватные компании, но бывают и неприятности. Нужно обратить внимание на место продажи билетов. Если рядом нет официального причала, то в сомнительном месте есть вероятность сесть в сомнительное судно. По оценкам некоторых экспертов, в Северной столице участились случаи незаконной организации водных экскурсий. То есть, бывает, компании работают без лицензии. Поэтому лучший вариант – всё же покупать экскурсию на официальном сайте компании.

За сколько минут до начала приходить

Обычно посадка начинается за 15-20 минут до отправления теплохода, а заканчивается за пять минут. Поэтому лучше приходить заранее, но в разумных пределах. То есть за 40 минут до экскурсии на причале нечего делать.

Ночные экскурсии — это особенный расчет

Ночные экскурсии стоит отметить отдельно. Водные прогулки как правило стартуют из центра города – там же и заканчиваются. Обычно они начинаются за полночь и длятся около двух часов. В это время метро уже не работает, как и общественный транспорт. Учитывая сезон, еще и разводят мосты. Поэтому даже при заказе такси зачастую придется сделать лишний круг по вантовому мосту за КАД, который не разводится. На собственном транспорте это тоже неминуемо и приведет к лишним тратам. Поэтому стоит заранее подумать о том, как добираться после экскурсии домой. Можно не добраться, а остаться на вынужденной ночной прогулке.

Как одеться

Петербург отличается непредсказуемой погодой. Но если брать водные экскурсии – здесь всегда ветер, а ночью – холодный ветер. Поэтому лучше на всякий случай прихватить с собой кофту или толстовку. И точно взять теплую одежду стоит, если вы собираетесь находиться на верхней палубе. Конечно, на теплоходах обычно предусмотрены пледы, но ночью они не сильно спасают. Можно зайти вовнутрь теплохода, но обзор там не такой, как сверху.

Еда и напитки

Обычно на экскурсиях по рекам и каналам питание не предусмотрено. Со своим приходить тоже нежелательно. Но если перекусить и выпить хочется, для этого есть вариант экскурсий с фуршетом. Они, конечно, обойдутся дороже.

Куда садиться

Лучше всего занимать места, с которых при желании можно легко будет уйти. Например, если станет холодно и захочется перебраться с верхней палубы на нижнюю. Чтобы увидеть и услышать как можно больше, с другой стороны, надо занимать места в первых рядах и желательно около бортика. Потому что часто при фотографировании люди норовят встать с мест и тому, кто сидит в проходе, остается смотреть на чужие спины и головы.

Всего в Санкт-Петербурге 94 рек, каналов и протоков. Над ними возвышаются 342 моста — 21 разводят ночью.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские реки и каналы откроют для больших судов 12 апреля.