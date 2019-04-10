Петербургские реки и каналы откроют для больших судов 12 апреля

Речь идет о бортах, чья длина более 20 метров.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля. Уже в пятницу откроется навигация по водным путям для крупных судов, а через два дня, 14 апреля, для маломерных, говорится в сообщении Комитета по транспорту.

Напоминаем, что всю зиму реки и каналы Санкт-Петербурга были покрыты льдом, так что передвигаться по воде не представлялось возможным. Сейчас все оттаяло и самое время принимать крупные суда и речной транспорт. Они, к слову, ездят по каналу Грибоедова, реке Мойке и другим водным путям.

К слову, для того, чтобы открыть сезон, нужно было также подготовить мосты. Их проверяют перед началом навигации, так как механизм у тех или иных переправ мог неожиданно сломаться. После затяжной зимы переправы также помыли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стал известен график разводки мостов в 2019 году. Никаких изменений с прошлого года вносить не стали, поэтому не придется привыкать к нововведениям.