Ким Чен Ын не оценил русское гостеприимство и отказался от каравая

Глава Северной Кореи прибыл во Владивосток. Завтра Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ну а пока первый свой визит в Россию лидер КНДР решил не начинать с русских традиций и отказался от каравая, который ему предложили по прибытию на приграничную станцию Хасан. Об этом пишет “Интерфакс”.

Северокорейский лидер был одет в черный плащ и шляпу и приехал на личном бронепоезде.

Поездка во Владивосток станет также первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после первой сессии Верховного народного собрания 14 созыва, которая прошла в первой половине апреля. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин и его коллега Ким Чен Ыном планирую встретиться 25 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после Петербурга Путин отправится во Владивосток для встречи с Ким Чен Ыном.