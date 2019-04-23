После Петербурга Путин отправится во Владивосток для встречи с Ким Чен Ыном

Чему будут посвящены переговоры пока не сообщается. Фото: https://www.instagram.com/ynkimchen/

Чему будут посвящены переговоры пока не сообщается. Фото: https://www.instagram.com/ynkimchen/

Встреча пройдет 25 апреля и станет первым контактом президента России и северокорейского лидера.

Поезда во Владивосток станет также первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после первой сессии Верховного народного собрания 14 созыва, которая прошла в первой половине апреля. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин и его коллега Ким Чен Ыном планирую встретиться 25 апреля. Лидеры стран планируют провести переговоры. Чему будут посвящены переговоры пока не сообщается.

Также стоит отметить, что после переизбрания председателем госсовета КНДР Ким Чен Ын первый зарубежный визит состоится именно в Россию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин прибыл в Петербург с рабочим визитом — в городе транспортный коллапс.