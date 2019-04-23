После Петербурга Путин отправится во Владивосток для встречи с Ким Чен Ыном

Чему будут посвящены переговоры пока не сообщается. Фото: https://www.instagram.com/ynkimchen/
Чему будут посвящены переговоры пока не сообщается. Фото: https://www.instagram.com/ynkimchen/

Встреча пройдет 25 апреля и станет первым контактом президента России и северокорейского лидера.

Поезда во Владивосток станет также первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после первой сессии Верховного народного собрания 14 созыва, которая прошла в первой половине апреля. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин и его коллега Ким Чен Ыном планирую встретиться 25 апреля. Лидеры стран планируют провести переговоры. Чему будут посвящены переговоры пока не сообщается.

Также стоит отметить, что после переизбрания председателем госсовета КНДР Ким Чен Ын первый зарубежный визит состоится именно в Россию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин прибыл в Петербург с рабочим визитом — в городе транспортный коллапс.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
владивосток владимир путин ким чен ын кндр
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кержаковы официально развелись
Путин побывал в Суворовском училище в Петербурге
Петербурженка смогла отнять машину у бывшего супруга только через судебных ...
Пять километров временной разметка нанесли на Дворцовой площади и ...
Путин поддержал создание парка на месте судебного квартала
Следователи начали проверку смертельной заправки на нефтебазе в Сосновом Бору
В Петербурге выберут самую красивую студентку
После Петербурга Путин отправится во Владивосток для встречи с Ким Чен Ыном