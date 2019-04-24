Две компании с котельными не заплатили за испорченный воздух

Прокуратура Выборгского района проверила “Профпринт” и “Энергопромсервис”.

Две компании в Выборгском районе Санкт-Петербурга не заплатили вовремя за загрязнение воздуха, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 24 апреля. Кроме этого, “Профпринт” и “Энергопромсервис” не составили отчеты о количестве выбросов.

Прокуратура выяснила, что компании с котельными нарушают требования закона об охране воздуха. Кроме обязательной платы за порчу атмосферы, компании не провели инветаризацию выбросов, сообщили в прокуратуре Петербурга.

От компаний потребовали устранить нарушения и составили дела об административных нарушениях по двум статьям — юридические лица по каждой из них могут получить штраф до 100 тысяч рублей. Прокуратура Петербурга обещала проследить за устранением нарушений

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Орловский карьер сбрасывают отходы.