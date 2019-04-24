Пенсионерка вышла к ЗакСу с одиночным пикетом и попросила депутатов решать реальные проблемы

Деньги, выделенные на льготников, лучше потратить на многодетные семьи, считает пенсионерка. Фото: https://forpost-sz.ru

Деньги, выделенные на льготников, лучше потратить на многодетные семьи, считает пенсионерка. Фото: https://forpost-sz.ru

В частности, пожилую женщину удивила инициатива выделить средства на бесплатный проезд для пенсионеров.

С подбойной инициативной петербургские депутаты совершенно забыли про детей, который живут в тяжелых жилищных условиях, считает пенсионерка. Об этом она сообщила изданию “Форпост Северо-Запад”.

На плакате, с которым женщина вышла в Законодательному собранию, было написано: “710 миллионов рублей пенсионерам на бесплатные электрички, а что детям, которые живут в тяжёлых жилищных условиях?”.

Пенсионерка рассказала о семье, в которой проживает восемь детей. Семья вынуждена ютиться в коммуналке и уже много лет стоит на очереди на расселение.

Напомним, что сегодня на заседании законодательного собрания планирую рассмотреть предложение временно исполняющего обязанности губернатора Петербургу Александра Беглова о введении льготы на круглогодичный бесплатный проезд в электричках для части льготников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что активисты в очередной раз попытались защитить Муринский парк от застройки.