Макаров объяснил, почему Пьеха и Сокуров не стали “почетными”

По мнению главы ЗакСа сотни жителей Петербурга достойны этого звания.

В Заксобрании Санкт-Петербурга окончательно отказались избирать “почетных граждан” в 2019 году. Ими могли стать Эдита Пьеха, Александр Сокуров и Борис Фирсов.

Глава ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил отказ просто: депутаты не проголосовали. По словам Макарова, за 60 лет лишь восемь человек получили такой статус. По его мнению, в Петербурге сотни людей достойны права называться “почетными”.

При этом по данным сайта Смольного, статус “почетного гражданина” получили 44 человека с 1993 года.

Почетных граждан не выбирают в Петербурге второй год подряд. Рекомендация комиссии по культуре не проводить выборы вызвала недовольство среди депутатов и жителей Петербурга.

Звание можно получить, проработав в Санкт-Петербурге более 10 лет. К слову, ученому Борису Фирсову, социологу и доктору философских наук, 22 июня исполнится 90 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Милонов попросил Беглова продублировать премию “почетных граждан”.