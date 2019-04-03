Милонов просит Беглова дать “Оскар” Пьехе, Сокурову и Фирсову

Решение комиссии ЗакСа не выбирать
Решение комиссии ЗакСа не выбирать "почетных граждан" вызывает у Милонова недоумение. Фото: https://vk.com/milonov

Депутат считает, что губернатор иметь должен возможность “продублировать” премию, если парламент не способен вынести решение.

Виталий Милонов обратился к Александру Беглову с просьбой ввести “Премию губернаторского признания” для выдающихся граждан, сообщили Gazeta.SPb представители депутата 3 апреля. Депутат ГосДумы недоволен решением комиссии парламента не выбирать в 2019 году “почетных граждан” — ими могли стать Эдита Пьеха, Александр Сокуров и Борис Фирсов.

Милонов заявил, что решением комиссии ЗакСа недовольны тысячи петербуржцев и считает, что действующий губернатор может ввести своеобразное «дублирование» премии, если ЗакС не в состоянии прийти к решению.

По мнению депутата, заслуги, к примеру, Эдиты Пьехи власть должна была уже давно официально признать. Напомним, звание «почетного гражданина» увеличивает пенсию, дает право на бесплатный проезд в общ. транспорте — а проживание в дни праздников оплачивает город.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Вишневский назвал решение комиссии по “почетным гражданам” «неуважением».

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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