Вишневский раскритиковал отказ комиссии ЗакСа выбирать почетных граждан

Глава партии
Глава партии "Яблока" считает, что все трое уже давно заслужили почетного звания. Фото: https://www.facebook.com/visboris

Кандидатами стали певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров и ученый Борис Фирсов.

Борис Вишневский считает “неуважением к петербуржцам” решение комиссии ЗакСа Санкт-Петербурга, которая предложила ЗакСобранию не выбирать в 2019 году почетных граждан, сообщили Gazeta.SPb в партии “Яблоко” 2 апреля. Звание могли присудить Эдите Пьехе, Александру Сокурову и Борису Фирсову. .

Глава партии “Яблоко” считает ошибкой решение комиссии и заявил, что все трое уже внесли огромный вклад в культурное развитие Санкт-Петербурга.

В 2017 году ЗакС назвал почетными гражданами Валентину Матвиенко и патриарх Кирилл. Звание дает множество льгот и преференций: среди них бесплатный проезд на транспорте, оплата проживания в период праздничных событий и крупная надбавка к пенсии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что причиной отказа ЗакСа от выбора почетных граждан стали юридические нарушения.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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