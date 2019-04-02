В ЗакСа не стали выбирать почетных граждан из-за юридических нарушений

Законодательное Собрание. Фото: ЗакС
Законодательное Собрание. Фото: ЗакС

Коллегия Заксобрания Санкт-Петербурга по образованию, культуре и науке проголосовала против всех кандидатур на присвоение звания Почетного гражданина Северной столицы в 2019 году. Такое решение в комиссии аргументировали наличием большого количества юридических нарушений при выдвижении кандидатов.

В 2019 году на звания Почетного гражданина Петербурга претендовали певица Эдита Пьеха, кинорежиссёр Александр Сокуров и ректор Европейского университета Борис Фирсов.

Отметим, что звание Почетного гражданина присуждается людям, которые внесли большой вклад в культуру, науку, экономику города. Правом официального вручения награды обладают депутаты ЗакСа, после голосования на закрытом заседании. Церемония торжественного вручения почетного звания проходит в Мариинском дворце.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин наградил вице-губернаторов Санкт-Петербурга Кириллова и Бондаренко.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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