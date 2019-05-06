На Большеохтинском кладбище живут и мусорят бомжи

Петербурженка обеспокоена тем, что на Большеохтинском кладбище из-за бомжей образуется свалка. Администрация кладбища «гоняет» бездомных, но особого эффекта это не даёт. Убираться, по закону, должны и ответственные за могилы, и администрация.

Жительница Петербурга на интернет-сервисе «Яндекс-Район» пишет, что могилы превращают в помойку. Речь идёт о Большеохтинском кладбище. Там, по словам рассказчицы, около ограды по улице Дегтярева «постоянно живут бомжи». Из-за этого сильно намусорено – валяются «бутылки, банки, тряпки, шприцы». Обеспокоенная жительница Красногвардейского района призывает всех, чьи знакомые захоронены здесь, прийти и убраться на могилах, иначе место превратится в свалку. Неоднократные обращения в администрацию Большеохтинского кладбища, по словам рассказчицы, «дают малый эффект».

Gazeta.SPb связалась с представителем Большеохтинского кладбища. Он подтвердил, что проблема бомжей, которые здесь обитают, действительно существует. «Мы убираем могилы, гоняем бездомных, сдаем их полиции», – объяснил представитель кладбища. Но бомжи, по его словам, обитают не в каком-то отдельном месте. Из выгоняют из одной точки и они появляются в другой. И дело не в полиции, замечает представитель кладбища, потому что бездомных ловят. Дело в самих бомжах. Похоже, представитель кладбища имеет в виду, что бездомные не особо понимают, почему их гоняют.

Разумеется, постоянно находиться на кладбище никто, кроме мертвых, не может. Это прописано в постановлении правительства Петербурга «Об организации похоронного дела». Статья 10.2 говорит, что на территории кладбища нужно соблюдать тишину и общественный порядок, что, вероятно, исключается, если речь идет о бомжах. Ещё есть статься 10.3, которая гласит, что быть на кладбище после его закрытия запрещено — что тоже, вероятно, бездомные не соблюдают. За эти мелкие нарушения наказывает полиция.

Что касается появляющейся свалки, по закону администрация кладбища следит за благоустройством общей территории, то есть в её ведении ремонт и содержание мест, которые не относятся к самим захоронениям. За чистоту на могилах следят родственники или знакомые погребенного.

Получается, что чистоту на самих могилах должны соблюдать ответственные за них. И, как отмечается в статье 10.4 постановления, посетители кладбища могут безвозмездно пользоваться инвентарем для ухода за могилами. Вопросами содержания могил в Петербурге занимается СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела». По закону, именно эту службу администрация кладбища вызывает для составления акта о состоянии могилы. То есть фактически, владелец засоренной могилы может быть наказан, если не докажет, что на ней обитали бездомные или если сам за неё не следит. Но думается, за это наказывают нечасто.

Если же бомжи образуют свалку на общей территории – около могил, на тропинках – тут должна вмешиваться администрация кладбища. Сейчас, как говорит жительница Красногвардейского района, на кладбище появляется помойка. Поэтому когда-то к делу может подключиться городское правительство. Если нарушаются санитарные и экологические требования к содержанию места погребения, то правительство может прекратить деятельность кладбища, говорится в постановлении.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что спиленные деревья на Серафимовском кладбище разрушили могилы и ограды.