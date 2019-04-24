Врачи рассказали о реальном вреде электронных сигарет

Вейпы ведут к проблемам с сердцем и органами дыхания. Фото: pixabay.com

Вейпы ведут к проблемам с сердцем и органами дыхания. Фото: pixabay.com

В жидкостях и картриджах нашли следы грибковых и бактериальных токсинов.

В жидкостях для электронных сигарет нашли следы токсинов, сообщили в журнале Environmental Health Perspectives 24 апреля. Картриджи в 3 раза чаще оказывались заражены опасными организмами. Это может означать, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет и тоже могут вызвать болезни органов дыхания.

Всего ученые и медики изучили 37 картриджей и 38 популярных жидкостей. Выяснилось,что в 17 продуктах есть следы бактерий (эндотоксина), а в 61 образце нашли следы грибка (глюканов). Теоретически они могут вызывать аллергию, астму, воспаление легких.

Интересно, что разные вкусы жидкостей содержат разные опасности: во фруктовых “жижах” находили больше эндотоксина, электронные сигареты на табачной основе и с ментолом чаще содержали следы глюканов.

Врачи заявили, что курение электронных сигарет утончает стенки артерий — результат помогли установить опыты на мышах. Значит вейпы могут вести еще и к проблемам с сердцем. Кроме этого медики считают, что курение электронных заменителей привлекает пользователей перейти на реальный табак, а не сдерживает, как заявляют производители.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге школьникам запретят ходить в вейп-шопы до 18 лет.