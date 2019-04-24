Журнал People назвал самую красивую женщину на планете

Самой привлекательной женщиной мира по версии журнала People стала актриса Дженнифер Гарнер. Она появилась на обложке специального выпуска журнала.
Дженнифер Гарнер является актрисой и продюсером. Она сыграла в сериале «Шпионка» и фильмах «Далласский клуб покупателей» и «Странная жизнь Тимоти Грина».
Гарнер украсила обложку специального выпуска журнала People — The Beautifull Issues 2019, сообщает «ТАСС».
В интервью журналу 47-летняя актриса заявила, что никогда не считала себя привлекательной, но неуверенность ей удалось обойти стороной.
Журнал People ежегодно с 1990-го составляет свой список 50-ти самых красивых людей планеты. В прошлогоднем рейтинге на первом месте стояла певица Пинк.
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