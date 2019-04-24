Журнал People назвал самую красивую женщину на планете

Обложка журнала. Фото: @people/ Instagram
Обложка журнала. Фото: @people/ Instagram

Самой привлекательной женщиной мира по версии журнала People стала актриса Дженнифер Гарнер. Она появилась на обложке специального выпуска журнала.

Дженнифер Гарнер является актрисой и продюсером. Она сыграла в сериале «Шпионка» и фильмах «Далласский клуб покупателей» и «Странная жизнь Тимоти Грина».

Гарнер украсила обложку специального выпуска журнала People — The Beautifull Issues 2019, сообщает «ТАСС».

В интервью журналу 47-летняя актриса заявила, что никогда не считала себя привлекательной, но неуверенность ей удалось обойти стороной.

Журнал People ежегодно с 1990-го составляет свой список 50-ти самых красивых людей планеты. В прошлогоднем рейтинге на первом месте стояла певица Пинк.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Хабенский считает, что парковая зона на берегу Невы – отличная идея.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Дженнифер Гарнер рейтинг самая красивая
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