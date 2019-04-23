Хабенский считает, что парковая зона на берегу Невы – отличная идея

Народный артист России рассказал, что думает о реконструкции.

О мнении актера стало известно сегодня, 24 апреля. Он высказал его в эфире телеканала «Россия-24». Хабенский уверен, что на набережной Малой Невы нужен парк, о котором так много говорят в последнее время. Актер убежден, что появление такого пространства поможет Санкт-Петербургу вернуть звание «культурной столицы».

К слову, о необходимости реконструкции набережной разговоры идут уже на протяжении 12 лет. Там хотели реализовать проект «Набережной Европы», где разместили бы гостиницу, жилой комплекс, торговый центр, а также Дворец танца Бориса Эйфмана, передает ТАСС.

Напоминаем, что на участке, о котором идет речь, изначально планировали строить судебный квартал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы хотят, чтобы Музей блокады остался в Соляном переулке. Беглов считает, что мнение горожан в данном вопросе важнее всего.