Петербуржцы хотят, чтобы Музей блокады остался в Соляном переулке

Беглов считает необходимым прислушаться к мнению горожан.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Судебный квартал может появится на месте, где хотели открыть Музей блокады, рассказал врио губернатор Санкт-Петербурга президенту России Владимиру Путину во время встречи. При этом глава города отметил, что опросы петербуржцев показывают, что они против этой инициативы – им хочется, чтобы Музей блокады открыли в правительственном квартале, а для Судебного квартала нашли другое место, передают РИА Новости.

Изначально его хотели открыть на набережной Малой Невы, но затем площадь решили отдать под застройку – там может появиться парковка и театрально-выставочный-комплекс.

Как этот вопрос планируют решать – пока непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов предложил открыть музеи о периоде блокады Ленинграда в странах СНГ. Он уверен, что это нужно сделать ради сохранения общей памяти.