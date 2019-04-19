Беглов предложил открыть музеи о периоде блокады Ленинграда в странах СНГ

Беглов напомни, что на Пискаревском кладбище похоронены представители всех республик, которые защищали город в период блокады. Фото: https://www.gov.spb.ru

Беглов напомни, что на Пискаревском кладбище похоронены представители всех республик, которые защищали город в период блокады. Фото: https://www.gov.spb.ru

И для начал открыть филиалы в городах-партнерах Петербурга. Идею поддержала Спикер Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.

В первую очередь временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил открыть музеи, посвященные страшному периоду Ленинграда в странах СНГ, представители которых помогали защищать город во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Смольный.

Такую инициативу действующий губернатор озвучил на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Таврическом дворце сегодня.

Беглов напомни, что на Пискаревском кладбище похоронены представители всех республик, которые защищали город в период блокады.

“Память у нас неделимая, одна на всех, и ради этой памяти, ради нашей общей Победы я предлагаю открыть филиалы, создать музеи блокады, блокадных жителей и тех, кто оказывал Ленинграду помощь”, — сказал Беглов.

В свою очередь председатель Совета МПА СНГ, Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Межпарламентская Ассамблея окажет Петербургу помощь в этом вопросе. В частности финансовую.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пройдет по Невскому вместе с участниками акции “Бессмертный полк”.