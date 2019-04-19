Беглов пройдет по Невскому вместе с участниками акции “Бессмертный полк”

Официальный старт шествия по Невскому проспекту будет дан в 15:00. Фото: https://monalt.livejournal.com/156626.html

Официальный старт шествия по Невскому проспекту будет дан в 15:00. Фото: https://monalt.livejournal.com/156626.html

Отец действующего губернатора Петербурга Александра Беглова воевал на фронте.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов станет одним из участников акции “Бессмертный полк”, которая пройдет 9 мая. Об этом врио губернатора сказал на заседании Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент 78.ru.

Праздничные мероприятия начнутся в этот день с зажжения факелов на Ростральных колоннах. В 10:00 на Дворцовой площади состоится пара ко Дню Победы. Он завершится в 11:00. В параде примут участие порядка 100 единиц техники.

Как сообщает администрация города, в этом году петербуржцев ждет более 140 различных событий и акций, организация которых выполнена уже на 90%.

В свою очередь колонны “Бессмертного полка” начнут выстраиваться в 14:00, официальный старт шествия по Невскому проспекту будет дан в 15:00. Предполагается, что в акции примут участие более миллиона человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что известна программа праздновая Дня Победы в Петербурге.