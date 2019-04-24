Дзюба посвятил гол своему сыну

Футболист порадовал долгожданным голом не только болельщиков, но и своего ребенка.

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба открыл счет во время матча против «Динамо» сегодня, 24 апреля. Игра держала в напряжении тысячи болельщиков, которые с нетерпением ждали, когда же счет перестанет быть 0:0. Наконец их приятно удивил Дзюба, от которого уже давно ждут голов. Футболист смог успешно атаковать ворота «Динамо» на 60-й минуте матча. Игрок отметил, что посвящает гол своему сыну, который празднует в эту среду день рождения.

Напоминаем, что встреча 25-го тура РПЛ проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице и не может себе позволить проиграть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фанаты «Зенита» посвятили баннер Кокорину. Они изобразили сотрудника правоохранительных органов со стаканом водки и татуировками.