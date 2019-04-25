Художник населил Петербург гигантскими насекомыми и птицами

Первые работы Вадим Соловьев начал публиковать в Instagram в январе.

Художник Вадим Соловьев публикует в своем Instagram фотографии Санкт-Петербурга и других мест, заселяя в город гигантских насекомых, птиц, динозавров и андроидов.

Первые работы фотограф начал выкладывать в социальной сети в январе 2019-го года — все началось со снимка запуска на орбиту эркера (выступающей из фасада части здания) дома на Обводном канале Петербурга. После этого Соловьев начал добавлять на улицы огромных голубей (выше городских крыш), пририсовывать маршруткам реактивные двигатели и запускать доисторических монстров в метрополитен Санкт-Петербурга.

Фотографии вызвали широкое одобрение среди пользователей Интернете и жителей Петербурга. Некоторые остались неудовлетворенными: так например Максим М. написал в комментариях “Откуда столько восторга? Это всего лишь фотошоп”. Впрочем, едва ли он может проделать с фотографиями Петербурга то же, что и Соловьев.

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