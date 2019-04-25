385 «метростроевцев» получили зарплату за февраль

В счет погашения задолженности по зарплате 385 работников ЗАО «Тоннельный отряд-3» получили более 11 миллионов рублей за февраль 2019 года.

Об этом сообщает УФССП России по Петербургу.

Дело по задолженности перед рабочими подрядной организации ОАО «Метрострой» ЗАО «Тоннельный отряд-3» находится на исполнении в Полюстровском ОСП Красногвардейского района Управления ФССП России Петербургу.

Напомним, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что компания «Метрострой» задолжала рабочим за строительство оранжевой ветки. В преддверии Нового года без вознаграждения остались шесть тысяч человек. Рабочие «Метростроя» неоднократно устраивали забастовку из-за задержки зарплат.

Первая из них случилась в преддверии Нового года в декабре 2018 года. Тогда работники уверяли, что им не платят деньги с сентября 2018 года. Вторая забастовка прошла чуть позже, но компания поспешила успокоить сотрудников, пообещав, что все задолженности будут погашены.