На территории фабрики «Красное знамя» может появиться арт-пространство

Линченко провел выездное совещание. Фото: gov.spb.ru
Линченко провел выездное совещание. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко посетил территорию фабрики «Красное знамя». Он провел там выездное совещание.

На совещании обсуждался вопрос развития объектов социальной инфраструктуры Петроградского района Петербурга. Причиной данного вопроса послужил факт освоения группой компаний «Балтийская коммерция» территории фабрики и прилегающих кварталов.

На совещании присутствовали представители пяти городских комитетов, представители администрации Петроградского района и группы компаний «Балтийская коммерция».

Обсуждалась возможность передачи ТЭЦ фабрики «Красное Знамя» в городскую собственность для последующего создания там музея архитектуры и арт-пространства, которое будет являться второй сценой Государственной академической капеллы Петербурга.

На сегодняшний день собственник здания закончил противоаварийные и реставрационные работы фасадов.

Линченко поручил группе компаний «Балтийская коммерция» создать концепцию развития данной территории и близлежащих кварталов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге поддержат субсидиями сферу занятости населения.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Красное Знамя николай линченко совещание
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