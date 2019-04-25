В Петербурге продают визитку Путина за 650 тысяч рублей

Визитка Путина. Фото: youla.ru
Визитка Путина. Фото: youla.ru

На одном из сайтов появилось объявление о продаже визитной карточки советника по международным связям Председателя Ленинградского городского совета Народных Депутатов Владимира Владимировича Путина.

Стоимость «раритета» в ламинате составляет 650 тысяч рублей. Каким образом визитка попала в руки продавцу и что с ней будет делать покупатель, остается загадкой. Насчет подлинности товара тоже никакой информации не указано.

Визитка Путина. Фото: youla.ru
Визитка Путина. Фото: youla.ru

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприимчивый петербуржец продает «лопаты Беглова».

Бизнесмен пишет, что у него есть несколько «лопат Беглова», поэтому стоит поторопиться с приобретением. Такая лопата станет отличной помощницей в борьбе со снегом, она «необходима каждому жителю Петербурга этой зимой», пишет автор объявления. Один такой «важный артефакт» обойдется в 999 рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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