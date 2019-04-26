Клумбы из покрышек выкидывают по жалобам жителей

Накануне интернет-пользователи пожаловались на то, что в Красносельском районе дворники выкидывают шины-клумбы. Администрация района объяснила, что убирает несанкционированные покрышки после поступления жалоб от жильцов дома.

Накануне, 24 апреля, на интернет-сервисе «Яндекс. Район» жители красносельского района рассказали, что «ходят дворники и выкидывают шины-клумбы». Дворники, как отмечали местные жители, объясняли это тем, что «поступило распоряжение». Некоторые пользователи сервиса делали предположения: покрышки убирают, потому что они имеют класс опасности и делать клумбы из них нельзя. Кто-то замечал, что для размещения любых цветников просто нужно разрешение управляющей компании.

В администрации Красносельского района Gazeta.SPb прояснили эту ситуацию. «При поступлении жалоб от жителей многоквартирных домов на наличие автомобильных покрышек, – рассказал заместитель главы администрации Алексей Миронов, – управляющие компании включают их в план работ по уборке».

Если шины несанкционированно находятся на прилегающих территориях района, то они утилизируются районной администрацией, отметил Алексей Миронов. Это делается в рамках «государственного контракта на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования на 2019 год», пояснил замглавы администрации Красносельского района.

Также в администрации отметили, что жители Красносельского района сами за свой счет обустраивают на своих придомовых территориях цветники, в том числе и с применением автомобильных шин. Периодически проходят конкурсы на лучшее благоустройство. Так, администрация Красносельского района проводит мониторинг клумб и лучшие адреса направляет в комитет по благоустройству Петербурга, рассказал Алексей Миронов.

Федеральный и городской законы четко не регламентируют использование покрышек для целей благоустройства. Устанавливается наказание за несанкционированное захоронение, сброс и размещение покрышек. Так как шины имеют класс опасности и являются пожароопасными, их следует сдавать на утилизацию. Например, в пункты шиномонтажа.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что подведены итоги конкурса благоустроенных районов Петербурга.