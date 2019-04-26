Минкульт объяснил причину переноса проката «По воле божьей»

В Министерстве культуры сообщили о том, что для выхода фильма «По воле божьей» в российский прокат потребовалась дополнительная проверка.

Дополнительная экспертиза, по словам ведомства, необходима для определения возрастного рейтинга. Однако на официальном постере уже указан возрастной рейтинг — 18+, сообщает издание «Говорит Москва».

Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что перенос премьеры фильма в России связан с проведением православного праздника Пасхи.

Фильм, в свою очередь, рассказывает о священнике-педофиле.

Выход в прокат картины французского режиссера Франсуа Озона в Министерстве культуры перенесли с 25 апреля на 29 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что российский писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге. Он заявил, что был госпитализирован в связи в отравлением.