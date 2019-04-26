Компания без лицензии выписывала квитанции жителям дома

Компанию выбрали на собрании жильцов. Фото: pixabay.com
Компанию выбрали на собрании жильцов. Фото: pixabay.com

Прокуратуру попросили проверить дом на Большой Озерной улице.

Прокуратура получила несколько обращений от жителей Выборгского района с просьбой проверить дом на Большой Озерной улице. Выяснилось, что у компании, управляющей домом, не было никакой лицензии, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 26 апреля.

Компанию “Аксиома-сервис” выбрали в качестве управляющей на собрании собственников — в 2017 году жители и УК заключили договор. С тех пор компания выставляла квитанции жителям. Однако лицензии на это у нее не было. Многоквартирный дом вообще не включен в Реестр лицензий Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре.

Сейчас от компании потребовали исправиться и получить нужные документы. Решается вопрос о штрафе, а материалы проверки отправили в ГосЖилИнспекцию, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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