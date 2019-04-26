Актриса Элина Быстрицкая скончалась после болезни

Элина Быстрицкая на встрече с Владимиром Путиным в 2008 году. Фото: kremlin.ru

Элина Быстрицкая на встрече с Владимиром Путиным в 2008 году. Фото: kremlin.ru

Пока не известно, где похоронят народную артистку.

Актриса Элина Быстрицкая умерла в Москве после долгой болезни, сообщили ТАСС в Малом театре. Советской звезде исполнился 91 год.

В понедельник 29 апреля друзья и коллеги попрощаются с Быстрицкой в театре. Место захоронения народной артистки пока не определили, но ее близкие надеются на Новодевичье кладбище.

Быстрицкая (род. 1928) родом из Киева, является ветераном ВОВ. В войну она работала санитаркой в эвакогоспитале в Сталино — то есть в Донецке.

Играла в эпопее “Тихий Дон” Аксинью. Ее фильмография не слишком широка — актриса посвятила свою жизнь главным образом театру. В Малом театре Москвы играла с 1958 года. Не только играла на сцене, но и преподавала актерское мастерство.

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