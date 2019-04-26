К ленинградцам пришла весна: время выставлять фото цветов в соцсети

Петербург цветет и пахнет. Фото: Санкт-Петербург Live / ВКонтакте
Петербург цветет и пахнет. Фото: Санкт-Петербург Live / ВКонтакте

Пользователи социальных сетей целую неделю ощущали на себе тепло апрельских деньков и начали выкладывать фотографии первоцветов.

Фотографии первых цветов уже «подъехали» в Питер

Интересно, что в центре Петербурга, например в саду Дружбы, прохожие фотографируют цветение заморской утонченной сакуры. Её можно увидеть и сфотографировать на углу Литейного проспекта с Кирочной улицей.

Ароматы сакуры заполнили улицы города. Фото: Санкт-Петербург Live / ВКонтакте

Лента Инстаграм и ВКонтакте пестрит желтыми, белыми, сиреневыми цветочками.

Весенние цветы в Ленобласти

Но солнечные деньки благоприятно сказалась и на других растениях. Так, в Ленинградской области фотографируют наши родные и простые одуванчики.

Мать-и-мачеха начала цвести в Ленинградской области

Теплая весенняя погода как бы намекает на то, что пора ехать за город и отдыхать на природе. Хорошо, что сегодня пятница!

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что весна пришла в Петербург и пора крутить педали.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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