К ленинградцам пришла весна: время выставлять фото цветов в соцсети

Пользователи социальных сетей целую неделю ощущали на себе тепло апрельских деньков и начали выкладывать фотографии первоцветов.
Интересно, что в центре Петербурга, например в саду Дружбы, прохожие фотографируют цветение заморской утонченной сакуры. Её можно увидеть и сфотографировать на углу Литейного проспекта с Кирочной улицей.
Лента Инстаграм и ВКонтакте пестрит желтыми, белыми, сиреневыми цветочками.
Но солнечные деньки благоприятно сказалась и на других растениях. Так, в Ленинградской области фотографируют наши родные и простые одуванчики.
Теплая весенняя погода как бы намекает на то, что пора ехать за город и отдыхать на природе. Хорошо, что сегодня пятница!
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что весна пришла в Петербург и пора крутить педали.